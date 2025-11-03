İsveçli yüzücü Tammi, Türkiye'den davul zurna ile uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’dan yola çıkan açık su yüzücüsü Jari Tammi, Türkiye kıyılarındaki uzun soluklu yüzme serüvenini Çanakkale’de tamamladı. 2023’te Stockholm’den Helsinki’ye 541 kilometre yüzerek ulaşan Tammi, bu kez İstanbul’dan yola çıkıp Saros Körfezi’ne kadar uzanan parkurda kulaç attı.

3 ÇANTAYLA YAŞADIĞI YOLCULUK

2016’da İspanya’nın Las Palmas kentinde yüzmeye başlayan Tammi, son yıllarda açık denizlerde yeni rotalar keşfetmeye başladı.

Tüm yaşamını çadır, uyku tulumu, yiyecek ve güneş panelini sığdırdığı 3 su geçirmez çantayla sürdüren Tammi, hava şartlarının el verdiği günlerde yüzmeye devam etti.

Yaklaşık bir ay önce ulaştığı Çanakkale’de Boğaz’ı geçen sporcu, son günlerini Gelibolu’nun Karainebeyli köyü yakınlarındaki İncir Limanı’nda geçirdi.

TÜRK YÜZÜCÜLERDEN DAVUL ZURNALI UĞURLAMA

İstanbul’dan gelen Suadiye Bükü Yüzücüleri ve Çanakkale Dardanos Yüzme Kulübü üyeleri, Tammi’ye unutulmaz bir veda töreni düzenledi.

Davul zurna eşliğinde denize açılan yüzücüler, yaklaşık 3 kilometrelik bir parkuru birlikte yüzerek tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren yüzüşün ardından grup, Tayfur köyü yakınlarındaki Sazlı Limanı’nda karaya çıktı.

Su altı fotoğrafçısı Murat Şentürk, Tammi’nin Türkiye’deki son kulaçlarını su altından görüntüledi.

"TÜRK HALKI CÖMERT VE SICAKKANLI"

Tammi, Türkiye’de geçirdiği zamanı unutulmaz olarak niteledi.

İsveçli yüzücü, sosyal medyada hakkındaki haberlerin ilgi görmesinden memnun olduğunu belirterek, “İnsanlar beni tanıyor, ‘Seni gördüm, sen o yüzücüsün’ diyorlar. Zaten tanınıyordum ama haberinizden sonra daha da ünlü oldum.” dedi.

Türk insanının misafirperverliğine vurgu yapan Tammi, “Bana sürekli çay, balık, baklava ikram ediyorlar. ‘Hayır’ kelimesini duymak istemiyorlar. O kadar çok sevgi gösteriyorlar ki, bu beni çok etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BENİMLE 3 KİLOMETRE YÜZDÜLER"

Tammi, kendisini uğurlamak için İstanbul’dan gelen yüzücü dostlarına teşekkür ederek, “Arkadaşlarım benimle 2,5-3 kilometre yüzdü. ‘Bay bay Jari’ diye veda etmeleri içimi ısıttı. Birisi davul getirmişti, sirk gibiydi, çok eğlenceliydi.” dedi.

"BENİM GİBİ BÜYÜK MACERALARA ATILMAYIN"

Türkiye’den Yunanistan’ın Selanik kentine kara yoluyla geçtiğini belirten Tammi, “Yunanistan’ın güneyine gideceğim. Güneş benim enerji kaynağım, panelimi şarj etmek için güneşe ihtiyacım var.” diye konuştu.

İstanbul’dan Çanakkale’ye yaklaşık 600 kilometre yüzdüğünü söyleyen Tammi, “Yapmayın böyle bir şey. Akşam yatağınızda uyuyun. Ben başladım, artık bitirmek zorundayım. 25-30 kilometre yüzün ama bu kadar çılgın olmayın.” sözleriyle diğer maceraperestlere esprili bir uyarıda bulundu.

"ÇANAKKALE'Yİ GEÇTİM VE HALA BURADAYIM"

Türkiye’de birçok dost edindiğini belirten Tammi, “Kimi ‘Yaparsın Jari’ dedi, kimi ‘Delirmişsin, köpek balıkları seni yer’ dedi. Ama bakın, Çanakkale’nin etrafında yüzdüm ve buradayım.” sözleriyle Türkiye etabını tamamlamanın mutluluğunu paylaştı.

İsveçli yüzücü Jari Tammi, yeni rotası olan Yunanistan’dan başlayarak kuzey Avrupa’ya kadar uzanacak yolculuğunu sürdürmeyi ve 2036 yılında İsveç’e ulaşmayı hedefliyor.