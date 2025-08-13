İsviçreli gezgin, Erzurumluya adres sordu: Böyle gideceksin, sola büküleceksin

Türkiye'ye gelerek Erzurum'da motosikletiyle ilerleyen bir İsviçreli gezgin, gitmek istediği 'Derinpınar' için karşılaştığı yaşlı bir adama yön tarifi istemek üzere durdu.

Gezgin bildiği birkaç Türkçe kelime ile adama önce selam verip, ardından Türkçe bilmediğini söyleyerek, İngilizce veya Almanca bilip bilmediğini sordu.

ERZURUMLUYA ADRES SORDU

Gezgin, "Ben bilemem ki" diye yanıt veren Erzurumluya yine de Derinpınar'a nasıl gidebileceğini sordu.

İkilinin arasındaki dil engeline rağmen Erzurumlu vatandaş, gezginin sorduğu Derinpınar'ı tarif etti.

"BÖYLE GİDECEKSİN, SOLA BÜKÜLECEKSİN"

Yol tarifini açıklarken, "Böyle gideceksin, bir yayla görünüyor, yaylaya gitme, böyle döneceksin, daha şaşmazsın. Böyle gideceksin, sola büküleceksin. O duvarların oradan sola bükülüp Derinpınar'a gideceksin." ifadeleri izleyenleri gülümsetti.

"Çok teşekkür ederim" ve "Görüşürüz. Sağ ol" diyerek vatandaşa teşekkür eden gezgin, yolculuğuna devam etti.

Aralarındaki diyalog gezginin kask kamerasıyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada beğeni topladı.