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ANKA

CHP'li belediyelerin heykel yatırımları bitmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ve Urla arasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’ye tırmanışını simgeleyen görüntüsünün resmedildiği metal panoyu yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe ile Urla arasında kalan Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini yansıtan metal panoyu yenileyerek eski yerine yerleştirdi.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DEVRİLMİŞTİ

Çeşme otoyolu ve çevresinde simge haline gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz sırasında Afyon Kocatepe’deki duruşunu simgeleyen pano, hava ve iklim koşullarının etkisiyle devrilmişti.

Fen İşleri Dairesi ekipleri, ilk müdahaleyi yapsa da kaide metal ömrünü tamamladığı için iki günlük sürenin ardından tekrar devrildi. Bunun üzerine ekipler panoyu bulunduğu yerden kaldırarak bakıma aldı. Bakım süreci tamamlanan pano güçlendirilip yenilenerek yerine monte edildi.

"İZMİR'İ SELAMLAMAYA DEVAM EDECEK"

Çalışma süreciyle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Naldöken’deki Fen İşleri Daire’mize ait atölyemizde gerekli bakım ve onarım çalışmasını yürüttük. Arka kısmında bulunan karkas taşıyıcı sistemin bütün elemanlarını yeniledik.

Paslanmış ve çürümüş sac aksamları yeniledik ve boya işlemi uyguladık. Yaklaşık 10 günlük bir sürenin ardından yerine getirerek montajını yaptık. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti İzmir’imizi selamlamaya devam edecek." dendi.