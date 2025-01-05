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İHA

Yıllardır yaydığı kötü koku ve kirliliği ile gündeme gelen İzmir Körfezi'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girmesiyle hızlanan temizlik çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Körfez'den Gediz Nehri'ne kadar uzanan temizlik çalışmalarının ardından körfez mavi rengine dönerken, Bayraklı ilçesinde bulunan Meles Deltası'nda ise yüzleri güldüren görüntüler oluştu.

FLAMİNGO VE PELİKANLAR GÖRÜLDÜ

Çalışmaların yanı sıra havaların soğuması ve artan yağışların da etkisiyle deniz suyunun yeniden mavi rengi almasıyla beraber; karabatak, flamingo, pelikan ve martıların yüzdüğü gözlemlendi.

Çevrede yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise körfez temizliğinden dolayı memnuniyet duydukları ifade etti.

"ŞU YOLDAN GEÇERKEN HERKES BURNUNU KAPATIYORDU"

20-30 yıl öncesine göre körfezin son derece güzel olduğunu söyleyen Salih Kaplan, “20-30 yıl önce şu yoldan geçerken hemen hemen herkes burnunu kapatabiliyordu. Şimdi ise güzel işler yapıldı. Çalışmalar tabii ki yapıldı. Çalışmalar yapılmasa denizin şu hale gelmesi biraz zordu.

Şu anda gayet iyi, koku yok, rahat rahat herkes gezebiliyor. Burası piknik alanı. Ben sahilden yaklaşık 4-5 kilometre içeride yaşıyorum. Denizden rüzgar geldiği zaman ölü balıkların kokusu bizim o taraflara kadar gelebiliyordu. Ama şimdi çalışmalar yapıldı temizlendi. Şu anda körfez gayet iyi durumda.” diye konuştu.