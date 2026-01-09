Baharda hasat için şimdi ekin! İşte Ocak ayında ekilmesi gereken bitki ve sebzeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ocak ayı, kış şartlarına rağmen bahçe ve saksı planlaması için önemli bir dönem.

Uzmanlara göre bu ayda ekimi yapılan doğru bitki ve sebzeler, ilkbahar ve yaz aylarında daha verimli bir hasadın temelini oluşturuyor.

Özellikle yapraklı sebzeler ve bitkiler bu ayda ekildiğinde daha güçlü gelişim gösteriyor.

İşte Ocak ayında ekilmesi gereken bitkiler ve sebzeler…

OCAK AYINDA EKİLEBİLECEK SEBZELER

Ispanak: Soğuğa en dayanıklı yapraklı sebzelerden biridir.

Marul (kıvırcık, göbek): Ilıman bölgelerde doğrudan toprağa ekilebilir.

Roka: Hızlı büyür, kısa sürede hasat verir.

Soğan (arpadan): Kış boyunca köklenir, baharda hızla gelişir.

Sarımsak: Ocak ayı, sarımsak ekimi için son dönemlerden biridir.

OCAK AYINDA EKİLEBİLECEK BİTKİLER VE ÇİÇEKLER

Lale ve sümbül: Toprak don değilse ekilebilir.

Menekşe: Saksıda iç mekânda yetiştirilmeye uygundur.

Petunya: Serada veya iç ortamda fide olarak başlatılabilir.

OCAK AYINDA EKİM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Don riskine karşı önlem alınmalı (malçlama, örtü kullanımı).

Toprak çok ıslaksa ekim ertelenmeli.

Soğuk bölgelerde sera veya saksı yetiştiriciliği tercih edilmeli.

Tohumlar ekim öncesi sağlam ve hastalıksız olmalı.