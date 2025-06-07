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İHA

İzmir'de korkutan yangın...

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerce alevlere ilk müdahalenin 13.15'te yapıldığı bildirildi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.