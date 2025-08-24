İzmir'de alt geçitte yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücüye ceza

İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karantina alt geçidinde, dün saat 19.30 sıralarında bir düğün konvoyu durarak yolu kapattı.

Konvoydaki araçların alt geçitteki iki şeridi birden kapatması, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KONVOYDA EN ÖNDEKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Konvoydakilere tepki gösteren sürücülerden bazıları, "Böyle eğlence anlayışı mı olur?" dedi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, trafik akışını engelleyen konvoyda en öndeki bulunan aracın sürücüsü T.Ş.'yi Hatay Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

2,9 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Burada T.Ş.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 2 bin 979 lira idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Savcılık talimatı üzerine T.Ş. adliyeye sevk edildi.