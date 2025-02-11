DHA

İzmir, Türkiye'nin çiçek üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

3 bin dekar alanda yılda yaklaşık 202 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de, bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklar sürüyor.

Sevgililer Günü öncesinde Balçova Çiçek Mezadı'nda sergilenen çiçekler, açık artırma usulü satışa sunuluyor.

"YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR"

Çiçek mezadının yapıldığı alanda değerlendirmelerde bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in Türkiye'de kesme çiçek üretiminde önde gelen illerin başında geldiğini belirtip, "Antalya 1’inci, İzmir 2’nci sırada. İzmir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kesme çiçek üretiliyor. Çiçeklerin yüzde 16'sı İzmir'den üretilip, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına ihraç ediliyor.

İzmir'deki çiçeklerin neredeyse yüzde 50'si Menderes'te yetiştiriliyor. Geri kalan yüzde 50'sinin üretimi ise Balçova, Urla, Kiraz ve Narlıdere'de yapılıyor. Ağırlıklı olarak gül, kasımpatı, karanfil, gerbera gibi birçok çeşit üretiliyor." diye konuştu.

"İZMİR'DE ÜRETİLEN GÜLÜN YÜZDE 50'Sİ SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE HASAT EDİLİYOR"

İzmir'de üretimin yarısının yazlık diğer yarısının kışlık olarak yapıldığına dikkati çeken Şahin, "Üretimin yoğun olduğu dönem Sevgililer Günü'ne bir hazırlık. Burada da özellikle gül ön plana çıkıyor. Neredeyse üretilen tüm güllerin yüzde 50'si Sevgililer Günü'nde hasat edilip, mezatlara geliyor.

Şu anda ülkemizin ihtiyacı olacak kadar gül üretimi yapıldı, Sevgililer Günü'nden sonra Anneler Günü ve diğer özel günler için de üreticilerimiz hem hassas hem de ülkenin en kaliteli kesme çiçeğini üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DEN 3 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Balçova'daki çiçek mezadının önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Şahin, "Bir ürünü üretmek kadar pazarlamak da önemli. İzmir'de çiçek mezadında da ürünler gerçek değerini bulunuyor. Normal şartlarda İzmir'de günlük ortalama 600 kova, yaklaşık 300 bin adet çiçek satılıyor ama Sevgililer Günü'ne özel 3 bin kova 1 milyon adet çiçek mezada giriyor. Bugün çok yoğun, önümüzdeki 2 gün de çok yoğun olacak" dedi.

Şahin, "Mezatlarda sadece iç piyasaya dönük bir çalışma yapılmıyor. Buradaki alıcılar mezattan aldıklarını başta Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi civar ülkelere ihracat yapıyor. Önümüzdeki süreçte, bazı dönemlerde uçak kargoyla çok daha uzak ülkelere de gönderildiği oluyor ama şu an ağırlıklı 3 ülke ihracatımız kapsamında." diye konuştu.

Mustafa Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel günler üreticilerin beklediği zamanlar. Yıl boyu ya da dönemsel olarak yapmış oldukları hazırlıkların neticesinde ürünlerinin değer bulabileceği. Çok talep edildiği günlerde herkes mutlu. Çiçekleri alanlar da üretenler de mezatta satışını yapanlar da mutlu."

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Balcılar da Sevgililer Günü'nde en çok güle yoğunlaştıklarını vurgulayıp, "Türkiye genelinde 5 milyon civarında gülü mezatlarda satışa sunduk. Bunların hazırlıkları 6-7 ay sürdü ve müşteriye sunuldu. Bu yıl fiyatlardan da memnunuz, üretici de memnun. Bugün 90-100 arası müşterimiz var. Çiçekler açık artırma şeklinde satılıyor." dedi.

Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Anneler Günü ve Öğretmenler Günü'nün çiçek üreticileri için önemli olduğunu aktaran Balcı, en çok Anneler Günü'nde sonrasında ise Sevgiler Günü'nde satış yaptıklarını söyledi.