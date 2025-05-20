Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı.
Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti.
Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Güney D. ile Furkan Ş. olduğu belirlendi.
2 ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler, evlerinde yakalandı.
Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.
2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.
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