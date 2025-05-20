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DHA

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı.

Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti.

Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güney D. ile Furkan Ş. olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.

2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.