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Tarımla uğraşan eşi 3 kez iflas edince aldığı eğitimle hayvancılığa başlayıp çiftlik kuran, bu süreçte süt ve ürünleri teknolojisi bölümünden mezun olan İzmirli Zeliha Akyel, adeta kendi işini kurmak isteyenlere cesaret veriyor.

Tire ilçesine bağlı Kahrat Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Zeliha Akyel, 1992 yılında Aydın Akyel ile evlendi.

Eşi kendilerine ait arazide patates üretimi yapan Akyel Ailesi'nin 3 çocuğu oldu.

Ev işleri ve çocuklarının eğitimiyle ilgilenen Zeliha Akyel'in girişimcilik hikayesi eşinin işlerinde yaşadığı zorluklardan sonra başladı.

EŞİ PATATES ÜRETİMİ YAPIYORDU

Patates yetiştiriciliği yapan eşi 1996 yılında iflas edince aile maddi zorluk çekti. Bir süre sonra yeniden üretime başlayan Aydın Akyel, alacaklarını tahsil edemeyince 2002 ve 2012 yıllarında da iflas etti.

EŞİ İFLAS EDİNCE KENDİSİ GİRİŞİMCİ OLDU

Tarımla uğraşan eşinin arka arkaya yaşadığı iflaslar, Zeliha Akyel için kendi işini kurma fikrini ortaya çıkardı.

Zeliha Akyel, eşinin karşı çıkmasına rağmen büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.

KURSA GİTTİ

Herhangi bir tecrübesi olmayan Akyel, önce Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOSGEB'in ortaklaşa yürüttüğü "peynir yapımı ve hayvan yetiştiriciliği" kursuna katıldı.

ÇİFTLİK KURDU

Yaklaşık 3 ay süren eğitimin ardından eşini ikna eden Akyel, 2017 sonunda ellerindeki kısıtlı imkanı kullanarak kendisinin tabiriyle "bir el arabası ve 20 büyükbaşla" çiftlik kurdu.

İŞLERİNİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Bu süreçte hem evi hem çocukları hem de hayvanlarıyla ilgilenen Akyel, azmi ve gayretiyle işlerini büyütmeye başladı. Tüm işleri tek başına yapan Akyel, zaman zaman çocuklarından destek alıyor.

Traktör de kullanan girişimci kadın, buzağılarını da biberonla besliyor.

ALANINDA ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Katıldığı kursta eğitimin önemini kavrayan Zeliha Akyel, 2022'de girdiği sınavda Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü'nü kazandı. Geçen yıl mezun olan Akyel, bir aylık stajını da Tire'deki süt kooperatifinde yaptı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ KURMAK İSTİYOR

Akyel'in şimdiki hedefi ise doğal süt ve süt ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için küçük işletmesini kurmak. Akyel, bu hedefini de Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2023'te mezun olan kızı Emine Melisa Akyel ile gerçekleştirmek istiyor.

"ÇİFTLİKTE İŞ BİTMİYOR"

Zeliha Akyel, şu anda 50 hayvanla ilgilendiğini ve bunun gece gündüz devam eden zorlu bir meslek olduğunu söyledi. Hayvanların kaydının tutulmasından günlük kontrolleri ve hastalıklarına kadar her sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Akyel, şöyle konuştu:

Hastalıkların tedavisinde kullanılan iğne, ilaç ve aşılamaya kadar hepsini ben yapıyorum. Soğuk, sıcak, kar, yağmur, çamur demeden hayvanların bakımının yapılması önemli. Düğününüz bile olsa bu ineği burada sağarsınız, giyinirsiniz, düğün salonuna gidersiniz. Sabah saat 05.30 gibi hayvanlarımızın yanına geliyorum. Bir yandan yem karma yapılıyor ve önlerine veriliyor. Bir yandan inekler toplanıyor, sağıma giriyor. İneklerin sağımlarını ben yapıyorum. Sağım bittikten sonra süt tanka toplanıyor. Buzağılara mama yapıyoruz, süt içiriyoruz, onların bakımını yapıyoruz. Çiftlikte iş bitmiyor.

SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİK EŞLİĞİNDE SAĞIM

Hayvanlarıyla derin bağ kurduğunu ve sağım esnasında onları strese sokmamak için sakinleştirici müzikler açtığını söyleyen Akyel, zor olmasına rağmen işini severek yaptığının altını çizdi.

"BAŞLADIĞIM İŞİ BİTİRMEK İSTERİM"

Organik süt ve süt ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için gıda mühendisi kızının da desteğini almak istediğini belirten Akyel, "Bundan sonraki amacım mandıra açmak. Butik bir işletmede peynir, yoğurt üretimi yapmak istiyorum. Küçük bir işletmem olsun, kendime ait bir peynir kazanım olsun, orada üretim yapayım istiyorum. Kendime güveniyorum. Çiftliği kurduktan sonra bir an olsun pes etmeyi düşünmedim, elimden geldiğince işe asıldım. Bu konuda inatçıyım, başladığım işi bitirmek isterim. Üniversitedeki bölümümden üçüncü olarak mezun oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Hep kendimle yarıştım." diye konuştu.

Yakın zamanda gebe hayvanlarının doğum heyecanını yaşayacaklarını anlatan Akyel, işlerini gitgide büyütmenin ve Tire'nin dokuzuncu "ari işletmesi" olmanın gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.