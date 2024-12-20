İHA

İzmir'de alkolün dozunu kaçıran şahıs, filmlere konu olacak bir olaya imza attı.

Karabağlar ilçesinde gittiği mekanda sarhoş olan İrfan Kayın, evine dönmek için yola koyulduğu sırada önünden geçtiği bir yatak mağazasını evi sanarak içeri girmeye çalıştı.

Dakikalarca anahtarıyla kapıyı zorlayan Kayın, tekme darbeleriyle camı kırıp içeri girdi.

YATAĞA YATIP SIZDI

Mağazanın içerisine girdiğinde bir çarşaf ve yastık bulan adam, daha sonrada üzerini örttü, yatağın birine kıvrılıp yattı.

Sabah mağazaya gelen çalışan, camın kırıldığını görünce önce hırsız girdi sandı.

Komşularıyla içeri doğru bakan genç kız, yatakta bir kişinin yattığını görünce şoka girdi.

"HAYIRDIR, NEDEN GELDİNİZ"

İhbarla iş yerine gelen ve içeri giren polisler, sızıp kalan ve adeta kendinden geçen adamı güçlükle uyandırdı.

Uyanıp etrafa bakan ve polisleri gören İrfan Kayın, “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt verdi. Tüm bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"HİÇ BİR ŞEYİ ELLEMEDİĞİNİ GÖRÜNCE ŞİKAYETÇİ OLMADIK"

İş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, olayın hırsızlık olmadığını öğrenince İrfan Kayın’dan şikayetçi olmadı.

Eren Çağlar Niron, “Ben olaydan sabah saat 09.30 sıralarında haberdar oldum. Aradılar, ‘dükkana girilmiş, vitrin kırılmış’ diye. İçeride biri olduğunu başta bilmiyorduk. Onların hepsini sonradan öğrendik. Videoyu izleyince, arkadaşın gerçekten bizim yataklarda yatmak için girdiğini, hiçbir şeye ellemediğini görünce şikayetçi olmaktan vazgeçtik. Sabaha karşı girmiş, videolarda da sabit yatağa yatmış.

Polisler gelene kadarda kalkmamış, polisler uyandırmış. Yattığı yatağı da kendisine hediye ettik. Polisler ilk geldiğinde, ‘ne yapıyorsun burada?’ deyince, o da ‘siz ne yapıyorsunuz burada’ diye karşılık vermiş. Kendi evinde olduğunuzu zannediyordu herhalde” dedi.

"UYUDUĞUM YATAĞI BANA HEDİYE ETTİ"

Çok mahcup olduğunu anlatan İrfan Kayın, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Kayın, olayı şöyle anlattı: