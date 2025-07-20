İzmir'de sıcak hava etkisi: Kordon boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak artacağını açıkladı.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İZMİR EN SICAK KENTLERDEN BİRİ

İzmir'de sıcaklıklardan nasibini alan kentlerden biri oldu.

Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki en yüksek sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.

KORDON BOŞ KALDI

Sıcak havada ise İzmir'in en işlek alanı olan Kordon'un ise boş kaldığı görüldü.

Dışarıya çıkma durumunda kalan vatandaşlar ise ağaç gölgelerini ve deniz kenarlarını tercih etti.

Bunaltıcı sıcağın 25 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

"KURTULUŞUMUZ SAHİL"

İzmir’de yaşayan Sevilcan Osmanoğlu, "İzmir genel olarak zaten çok sıcak. Sıcaklarda ya yazlığa tatile ya da serin ülkelere kaçarsınız.

Ancak işlerden dolayı burada kaldığımız için çok zorluk çekiyoruz. Evlerin ve ofislerin içi çok sıcak olduğu için kurtuluşumuz bu sahil" dedi.

"DENİZ KENARI ESİYOR"

Özcan Uludağ da "Hava çok sıcak ama biraz deniz kenarı esiyor.

Güneşten yansak da balık tutuyoruz. Şapka ile korunmaya çalışarak burada vaktimizi geçiriyoruz" diye konuştu.