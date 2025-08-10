İzmir'deki 650 yavru flamingo halkalandı

İzmir Kuş Cenneti'nde yapay üreme adasında bu yıl dünyaya gelen binlerce yavru flamingodan yaklaşık 650'si göç yolları, yaşam alanları ve ömürleri hakkında veri toplamak amacıyla uzmanlar ve gönüllüler tarafından halkalandı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, halkalama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

HALKALAR BACAKLARINA TAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ege ve Ankara üniversiteleri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda yavruların sağ bacaklarına PVC, sol bacaklarına ise metal halkalar takıldı.