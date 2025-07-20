İzmir'in çöpü Tire'ye dökülüyor: Bölge halkı tepkili

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, artan çöp sorunuyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kentin artan nüfusu ve yetersiz atık yönetimi, çevre sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara yol açıyor.

Özellikle son dönemde şehir genelinde toplanan evsel atıkların Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına “vahşi depolama” yöntemiyle taşınması, İzmir’in çöp politikalarındaki zaafları gözler önüne serdi.

HER GÜN 70 TIR ÇÖP BOŞALTIYOR

Her gün yaklaşık 70 çöp tırının İzmir'den Tire'ye geldiği belirtilirken, çöplerin gelişi sırasında çevreye yayılan koku ve çöpten sızan sular, Karateke sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor.

Mahalle halkı, bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini ifade etti.

Vatandaşlar, evlerinin önünden geçen onlarca çöp tırının çevreye zarar verdiğini ve yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirterek, eylem yapacaklarını söyledi.

BAKANLIK CEZA KESSE DE ÇÖP DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, geçtiğimiz mayıs ayında bölgede yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vahşi depolama yaptığını tespit etti.

Bu nedenle belediyeye 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası kesildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu yaptırımlar da vahşi depolamayı durdurmaya yetmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöp döküm faaliyetlerine devam ettiği bildiriliyor.

BELEDİYE EKİPLERİ, GAZETECİLERE ENGEL OLUYOR

Bugün bölgede haber takibi yapan bir muhabir, çöp dökülen alanı görüntülemek istediği sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından engellenmeye çalışıldı.

Belediye görevlileri, alanı 'kendi yetki alanları' olarak ilan ederek çekim yapılmasına izin vermedi.

Basın mensubunun görevini yapmasına fiziksel müdahaleye varan engellemeler üzerine olay yerine jandarma çağrıldı. Jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle gerginlik son buldu.