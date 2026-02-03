İzmit Körfezi’nde flamingo şöleni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “3. Flamingo Şenliği”, İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe aileler, çocuklar ve uluslararası öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 doğasever katılım sağladı.

39 KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLENDİ

Şenlik kapsamında katılımcılar, vatandaş bilimi yöntemiyle saha gözlemleri yaparak veri topladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 39 farklı kuş türü tespit edilirken Anadolu’da “allı turna” olarak bilinen flamingoların, bölgede kışlayan sayısının geçen yıla oranla arttığı belirlendi.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ EKOSİSTEME KATKI SAĞLADI

Özellikle İzmit Körfezi’nde sürdürülen dip çamuru temizleme çalışmalarının, sulak alan ekosistemini olumlu yönde etkilediği ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sunduğu gözlemlerle ortaya kondu.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN ÖRDEKLER DOĞAYA SALINDI

Etkinlik süresince kurulan Allı Turna Sanat Atölyesi, Flamingo Baskı Atölyesi ve Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi’nde katılımcılara biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan yeşilbaş ördekler doğal yaşam alanlarına salındı.

FLAMİNGOLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Şenliğe katılan misafir öğrenciler ve vatandaşlar, İzmit Körfezi’nin zarif konukları olan flamingoları yakından gözlemleme ve fotoğraflama fırsatı buldu.