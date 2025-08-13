İzmit Körfezi'nde temizlik yapılan bölgelerde suyun rengi değişti

İzmit Körfezi'ni kirlilikten arındırarak yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan projeler sonuçlarını vermeye başladı.

Bu kapsamda yürütülen en önemli çalışmalardan biri olan Dip Çamuru Temizliği Projesi'yle bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon metreküp çamur çıkarıldı.

Projenin ilerlemesiyle Körfez'deki ekolojik dönüşümün gözle görülür hale geldiği belirtildi.

"MAVİYE KAVUŞUYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla projenin etkilerine dikkati çekti.

Büyükakın'ın paylaştığı fotoğrafta, dip çamurunun temizlendiği alanın mavi renge döndüğü, temizlenmeyen alanın ise gri ve kahverengi tonlarda kaldığı görüldü.

Başkan Büyükakın, paylaşımında, "Temizlenen Körfez kendini belli ediyor; fark tek bakışta anlaşılıyor. Dipten gelen diriliş dalga dalga yayılıyor, Körfez her gün biraz daha maviye kavuşuyor." ifadelerini kullandı.