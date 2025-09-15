Kabe manzaralı odadan kahvaltı paylaşımı

İslam alemi, hac ibadeti dolayısıyla aylar önce kutsal toprakları ziyaret etti.

Milyonların ihrama girip, gerekli ritüelleri hep birlikte yaptığı, kurban keserek ülkelerine dağıldığı Kabe ve diğer kutsal mekanlarda, şimdilerde umre ziyaretleri yapılıyor.

Bu kapsamda Kabe etrafındaki lüks otellerde konaklayarak bol yıldızlı hizmetler eşliğinde ibadet edenlerin paylaşımları, sık sık tepkilere neden oluyor.

Bu tartışmalarda yeni bir boyuta geçildi.

Bir TikTok kullanıcısı, yaptığı paylaşımla tüm İslam aleminin tepkisini üzerine çekti.

KABE MANZARALI LÜKS KAHVALTI

Arap olduğu anlaşılan tesettürlü kadın, Kabe'nin hemen yanındaki yüksek katlı lüks otellerden birinin odasından kahvaltı yaptığı anları paylaştı.

Sofrasında envai çeşit kahvaltılık ve içinde şerbet olduğu tahmin edilen kadehi ile Kabe manzarası önünden kameraya poz veren kadının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Türkiye gündemine de düşen söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

"FİLİSTİN'DE AÇLIK YAŞANIRKEN..."

Kimi kullanıcılar imalı şekilde "Allah kabul etsin haccını, umreni!" yorumu yaparken kimileri, Filistin'de yaşanan insanlık dramını hatırlattı.