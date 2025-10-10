Kabul olan cuma duası: Sela-ezan arası okuyun...

Cuma günleri, duaların kabulüne en yakın vakitlerden biri olarak görülür.

Özellikle sela ile öğle ezanı arasında geçen dakikalar, müminler için dilek ve niyazların Allah’a arz edildiği kıymetli bir zaman dilimidir.

Bu özel anlarda okunacak dualar hem manevi huzur verir hem de kalplere umut olur.

İşte, cuma gününün bereketli vakitlerinde okunması tavsiye edilen dua ve anlamı...

100 KERE OKUNACAK

"La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard."

Kim sela ile ezan arasında bu duayı eder ve Allah'tan hayırlı bir şey isterse mutlaka duanıza karşılık verir.

CUMA GÜNÜ DUALARI

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

"Cuma günü bana çokça salât ü selâm getirin. Çünkü bu, melekler tarafından size arz edilir." (Ebu Davud, Salat 207)

"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

(Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salât eyle.)

Cuma günü, günahlardan arınmak için istiğfar etmek çok faziletlidir.

"Estağfirullâhe'l-Azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûme ve etûbü ileyh."

(Allah'tan mağfiret dilerim. O'ndan başka ilah yoktur. O, Hayy (diri) ve Kayyum'dur (her şeyi ayakta tutan). O'na tevbe ederim.)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), özellikle Cuma günü şu duayı okumayı tavsiye etmiştir:

"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn."

(Senden başka ilah yoktur, seni tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.)