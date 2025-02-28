Kahramanmaraş Belediyesi Ramazan'a hazır: Birbirinden farklı etkinler ve destekler yapılacak

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı için ‘Kahramanmaraş’ta Ramazan Neşesi’ mottosuyla bir dizi program organize ettik. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde farklı günlerde 40’ın üzerinde etkinlik hemşehrilerimizle buluşacak.

7’DEN 70’E ETKİNLİKLER

Çocuklarımızın da Ramazan'la hemhal olmaları için sadaka kutusu yapımı, teravih çantası boyama, tesbih yapımı gibi atölyeler ve bunların yanı sıra tiyatro ve sinema gösterimleriyle de etkinliklerimizi 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi kapsayıcı bir hale getirmiş olduk.” diye konuştu.

"HER İLÇEDE İFTAR, GÜNLÜK 20 BİN KİŞİ"

Ramazan etkinliklerinin ilçelerde de gerçekleştirileceğini belirten Görgel, “Şehir merkezimizdeki kültürel etkinliklerimizin yanı sıra 11 ilçemiz için iftar programlarımızı da organize ettik. ‘İlçemde İftar Var’ sloganıyla 11 ilçemizde ramazan soframızı kuruyoruz. Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallemizde Emlak Konut’un katkılarıyla kurduğumuz çadırlarda günlük 20 bin hemşehrimize iftar vereceğiz.” dedi.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 100 MİLYON TL DESTEK"

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için 100 milyon TL’lik bütçe ayrıldığını söyleyen Başkan Fırat Görgel, “Ramazan ayı için 100 milyon TL’lik bir destek hazırladık. 'Dermankart' ile 40 bin hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Kahramanmaraş’ta bir ilki de gerçekleştiriyoruz.

EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ

60 yaş üstü, emekli aylığından başka geliri olmayan hemşehrilerimiz için 2 bin 500 TL’lik ‘Emekli Pazar Desteği’ sağlayacağız. Toplam 25 milyon TL’lik bir destek öngörüyoruz. Başvurular Büyükşehir Belediyemizin internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek.” cümlelerini kaydetti.

"PAYLAŞAN KAHRAMANMARAŞ"

Başkan Fırat Görgel açıklamalarını, “Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Paylaşan Kahramanmaraş’ hedefiyle biz sosyal desteklerimizi 3 kat artırdık. Gerek Dermankart, gerek 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz, gerek özel çocuklarımız gerekse kadınlara yönelik desteklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

Bu alanda da açık kapı bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Bu emanet hemşehrilerimizin emaneti. Bu işlerin kahramanı, kahraman Maraşlılar. Biz tüm bu çalışmaları hemşehrilerimizden aldığımız güçle yapıyoruz” cümleleriyle noktaladı.