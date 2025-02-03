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AA

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem, Türkiye'nin tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan bu büyük sarsıntı, on binlerce can kaybına yol açtı ve şehirleri adeta yerle bir etti.

Bu büyük felakette hayatta kalanlar, enkaz altından çıkarılan her bir can, bu acının simgeleri haline geldi.

Bu insanlardan biri de "Enkaz bebek" Fatma oldu.

ANNE VE BABASINI DEPREMDE KAYBETTİ

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Ahmet ve Nadya Abid çifti, depreme 2 aylık kızları Fatma ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Çöken binanın altında kalan çift hayatını kaybetti. O zaman 2 aylık olan Fatma ise komşuları tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

"ENKAZ BEBEK"

Ailesine ulaşılamadığı için devlet korumasına alınan Fatma, tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken hemşireler tarafından ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazıldı.

Depremin bıraktığı acıların simgelerinden olan ve ikinci yaşına giren minik Fatma'ya amcası Muhammed Abid sahip çıktı.

2 YAŞINA GİRDİ

Hayata yeniden tutunan ve şimdilerde 2 yaşında minik Fatma, kuzenleriyle birlikte oyun oynayarak gününü geçiriyor.

Amca Abid, deprem olduğu sırada fabrikada çalıştığını, kardeşi ve eşinin enkazdan 2 gün sonra çıkarıldığını söyledi.

AMCASI SAHİP ÇIKTI

Yeğenini yapılan resmi işlemlerin ardından Ankara'da teslim aldığını belirten Abid, daha sonra Şanlıurfa'ya akrabasının yanına gittiğini, burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'a geldiğini aktardı.

Hayatını kaybeden kardeşinin eşinin, aynı zamanda baldızı olduğunu kaydeden Abid, Fatma'nın onlardan kalan bir emanet olduğunu dile getirdi.

"FATMA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Fatma'yı çok sevdiğini ve çocuklarından ayırt etmediğini anlatan Abid, "Fatma zaten benim çocuğum gibi. Benim büyük oğlum, 'Benim kardeşim onu kimseye vermeyeceğiz, bizimle kalacak' diyor. Fatma bizim kırmızı çizgimiz hatta iki kırmızı çizgimiz. Çok şükür. Ona hiç kimse yaklaşmayacak, üzmeyecek, hep mutlu olacak inşallah.

Fatma çok oynuyor zaten bizim çocuklarla. İyice alıştı. Hiç kimseye vermeyeceğiz bizimle yaşayacak inşallah. Fatma haricinde iki oğlum, bir kızım var, hiçbirini diğerinden ayırmıyorum. Üç çocuk benim var Fatma geldi dördüncü oldu, hiç ayrılmayacağız inşallah." diye konuştu.