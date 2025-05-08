Kahramanmaraş’ın tarihi mahallelerinde deprem konutları yükseliyor

İHA

Türkiye'nin kalbinde büyük bir acıya neden olan 6 Şubat depremlerinin izleri bir bir siliniyor.

Bu kapsamda, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yaraların sarılması ve şehir dokusunun yeniden inşası amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Özellikle tarihi kimliğiyle öne çıkan Dulkadiroğlu ilçesindeki mahallelerde, hem kalıcı konut projeleri hem de kentsel dönüşüm uygulamaları eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki inşaat faaliyetleri, Bakan Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda hız kazandı.

Divalı, Sakarya, İsa Divanlı, Duraklı, Şıh Turan ve Senem Ayşe mahallelerinde sürdürülen çalışmalarda, yeni yapıların hem depreme dayanıklı olması hem de tarihi mahalle dokusuyla uyumlu kalması için özel bir mimari anlayış benimsendi.

İLK ETAPTA HEDEF 600 KONUT

Hem kalıcı konut projeleri hem de kentsel dönüşüm faaliyetleri eş zamanlı yönetildiği bölgelerde, ilk etapta yaklaşık 600 konut inşa edilecek.

Bölgede altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen inşaat faaliyetlerinin, etaplar halinde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği de kaydedildi.

"İNŞAATLAR BİTİNCE MAHALLEMİZ AYAĞA KALKACAK"

Bölge esnafından Ali Eğridağ, "Bu mahallelerde şu anda birinci etap Bakanımızın destekleri ile hızla ilerliyor. Aynı zamanda ikinci etap olarak da çalışmalar başlanacakmış. Mahallemiz inşaatlar bitince ayağa kalkacak ev sahipleri ve vatandaşlar olarak yeni yerlerimizi bekliyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Nuri Üçgül ise, "Devletimize çok teşekkür ederim, evlerimiz yapılıyor, inşallah kısa sürede geçeriz" diye konuştu.

İş yeri yıkılan esnaf Mustafa Büyükdereli de, "Bizim iş yerimiz depremde yıkıldı, yem işleri yapardık. Şu anda çalışmalar çok güzel. İnşallah kısa sürede çarşımız ayağa kalkar da biz de rahat ederiz" ifadelerini kullandı.