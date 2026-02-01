Malatya'da Aysima'nın kurtuluş hikayesi: Kedi sesi sandım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da görev yapan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, enkaz altında kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz’ı depremin 40’ıncı saatinde hayata bağladı.

"İLK ANDA KEDİ SESİ SANDIM"

Aysima’nın sesini ilk fark eden itfaiye eri Ferit Polat, yaşadıklarını anlattı. Polat, yoğun gürültüye rağmen ince bir ses duyduğunu belirterek, “İlk anda bir kedi sesi sandım. Enkaza biraz daha yaklaşınca sesin bir kız çocuğuna ait olduğunu fark ettim. O an çalışmayı hemen durdurduk” dedi.

ENKAZ CIMBIZ HASSASİYETİYLE KAZILDI

Yaklaşık 20 yıldır itfaiyede görev yapan Polat, kepçe ve jeneratörlerin durdurulduğunu, Aysima’ya zarar vermemek için titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Polat, “Kızımıza zarar vermemek için adeta cımbızla kazı yaptık. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından Aysima’yı sağ salim enkazdan çıkardık” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNLER VE ACI KAYIPLAR

Polat, Malatya’daki çalışmaların ilk anlarında acı kayıplarla da karşılaştıklarını belirterek, “İlk başlarda 7 vatandaşımızı maalesef kurtaramadık. Ama Aysima’nın sesi bize yeniden umut verdi” diye konuştu.

"BU KURTULUŞUN GURURUNU HALA YAŞIYORUM"

Aysima’nın kendisi için çok özel bir yerde olduğunu vurgulayan Ferit Polat, “Onu kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. O anın gururunu ve mutluluğunu hâlâ yaşıyorum. Rabbim yardım etti” dedi.