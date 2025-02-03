İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatını altüst etti. Enkaz yığınları arasında umut arayan aileler, hayatta kalma mücadelesi verdi.

O gece, sadece beton bloklar değil, binlerce insanın hayatı da çöktü. Ancak karanlığın içinden yükselen cesaret ve fedakarlık hikayeleri, felaketin ortasında bir ışık oldu.

Bu hikayelerden biri de Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaşandı.

KAHRAMAN ÖĞRETMEN TÜM AİLEYİ KURTARDI

Depreme evlerinde yakalanan Güneş Ailesi, evlerinin aniden paramparça olup üstlerine düşmesiyle adeta cehennemi yaşadı.

Yaklaşık 13 saat enkaz altında kalan ailenin yardımına yetkililerin yanı sıra Enes Öğretmen de yetişti.

Genç öğretmen, enkazda açtığı delik ve tünel sayesinde 4 kişilik Güneş Ailesi'ni sağ salim kurtardı.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE BULUŞTULAR

Kurtardığı aile ve çocuklarla depremin yıl dönümünde buluşan Enes Lekesiz, "Türkoğlu ilçesinde Miray ve Lütfi kardeşlerimizin yanındayız. Depremde tespit ettiğim alanlardan biriydi burası. İçinde insan olan ve ses gelen bir yerdi. Tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım alt kattaydı ve tamamen ev çökmüştü. Çevredekilerin ekipman desteği ile zemine bir delik açarak ulaşmayı planladım. Sonrasında bir enkaz alanına gittim ve tekrar geldiğimde o ekipmanlar gelmişti.

Ancak jandarma da buradaydı ve anne babaya ulaşmak üzereydi. Ben de onlara önce çocukları çıkarmamızı önerdim. Sonra onları bıraktık ve yaptığım tespitlerle bir delik ve tünel açarak önce çocukları ve sonrasında anne ve babasını sağ salim çıkardık. Deprem sonrası kendilerini ziyaret etmeye devam ediyorum. Onlar her zaman benim aklımda ve kalbimdeler, o günler geçince böyle güzel hatıraları kalıyor" dedi.

"CESUR OLDU VE BİZİ KURTARDI"

Enkazdan kurtarılan Miray Güneş, "Kendisine çok teşekkür ederim bizi kurtardığı için. Cesur olarak bizi kurtardı, korkmadan enkaz altına girdi ve bizi çıkardı." ifadelerini kullandı.

Miray'ın kardeşi Lütfi Güneş ise, "Mutlu hissediyorum, bizi kurtardığı için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM YAŞIYORSA ÖNCE ALLAH SONRA ENES HOCA"

Çocukları ve kocası ile beraber enkazdan çıkarılan anne Ülkü Güneş, "Allah razı olsun Enes Hoca'dan ve ekibinden, bizi kurtardı çok teşekkür ederim." dedi.

Çocukların anneannesi Emine Güneş de, "Ben de çok teşekkür ederim benim çocuklarım yaşıyorsa önce Allah, sonra Enes Hoca. Kurtulma şansları yoktu ve girdiği yer çok dardı." ifadesini kullandı.