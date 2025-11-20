Kahramanmaraş'ta gerçeğini aratmayan tatbikat: Hasta yakını rolüne kendini fazla kaptırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'ta bir hastanede depreme hazırlık kapsamında geniş katılımlı tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kentte meydana gelen depremde enkaz altından çıkarılan 60 yaralıdan 9'u, üç ayrı ambulansla hastanenin acil servisine sevk edildi.

ACİL SERVİSTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Gerçeğini aratmayan tatbikat, hem personelin hem de vatandaşların afet anındaki davranışlarını ölçmeyi amaçladı.

Tatbikat çerçevesinde ambulansların hastane bahçesine peş peşe giriş yapmasıyla birlikte acil serviste yoğun bir hareketlilik yaşandı.

HASTA YAKINI ROLÜNÜ BİRAZ FAZLA İÇSELLEŞTİRDİ

Yaralı rolündeki vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından hızlıca sedyelere alınarak müdahale odalarına taşındı.

Senaryo gereği yaralı yakınlarının bağırıp çağırması, sinir krizi geçirmesi ve bilgi almak için acil servise yüklenmesi, tatbikatın gerçekçiliğini artırdı.

Tatbikatta yaralı yakını olan bir şahıs ise kendini role biraz fazla kaptırınca, güvenlik personeli şahsı güçlükle sakinleştirdi.

TÜM ÇALIŞANLARIN KOORDİNASYON BECERİLERİ TEST EDİLDİ

Acil servis ekipleri, doktorlar, hemşireler, güvenlik personeli ve hastane yönetimi, olayın tüm aşamalarında görev alarak koordinasyon becerilerini test etti.

Enkazdan çıkarılan yaralıların bir kısmına travma müdahalesi yapılırken, bazıları acil görüntüleme alanına yönlendirildi.

"AMACIMIZ DEPREM İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAKTI"

Tatbikat sonrası açıklama yapan hastane başhekimi, "Tatbikat ile ilgili zaten koordineli şekilde eğitim ve planlamalar yapılmış bize saat tam olarak belirtilmemişti. Buradaki olayda bir deprem sonrası 60'a yakın hasta transferi oldu. Amacımız yüzyılın felaketi söz konusuydu. Amacımız deprem ihtimaline karşı hazırlıklı olmaktı. İnşallah başımıza bir daha böyle büyük felaketler gelmez." dedi.