İHA

Kahramanmaraş'ta aracını tamirden alan bir sürücünün davullu zurnalı mutluluğu, renkli anlara sahne oldu.

Mehmet Gök isimli sürücü, seyahat sırasında arızalanan otomobilini oto sanayiye götürdü.

Sanayi ustasının 'Motor arızalı, tamir görmesi gerek.' sözlerini duyan Gök, aracından uzun süre uzak kalacağını düşündü.

ARACINI ALMAYA DAVUL ZURNAYLA GİTTİ

Fakat 4 gün sonra aldığı telefonla aracının sanayiden çıktığını öğrenen sürücü ilk önce şaşırdı, daha sonra ise bu haberi atölye önünde davul ve zurna eşliğinde kutladı.

"YENİ BİR ÇOCUĞUM OLMUŞ GİBİ"

Arkadaşının da vesilesi ile davul zurna ile kutlama yapan Mehmet Gök, “Çok sıkıntılı bir dönemdeydik, cuma günü akşamüstü aracımız arızalandı, birdenbire stop etti. Sağ olsun Mustafa Usta'ya ulaştık telefonla ve çekici ile birlikte arabayı buraya getirdik. Çok kafalarını ütüledik, 'Bir an önce arabayı bize yetiştir' dedik.

Dün öğle yemeğinde usta, arkadaşımı aradı, 'Araç bitti gelin alın' diye. Sonra arkadaşımız davul ve zurnacı tutmuş, bize doğum günü sürprizi gibi bir şey yaptılar. Çok sevindik, mutlu olduk. Yeni bir çocuğum olmuş gibi oldu.” dedi.

"2 GECE ÇALIŞTIK"

Sanayi ustası Mustafa Ağca ise, “2 gece çalıştık, aracımız sapasağlam bitti çok şükür. Şu an herhangi bir problemimiz yok. Mehmet ağabey de güle güle binsin. Arkadaşımız da sağ olsun sözünü tutmuş davulla zurnayla. Sevindik açıkçası, mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

"USTAYA MORAL OLSUN DİYE YAPTIK"

Davul zurna ekibini tutan Akif Güney, “Biz şehir olarak zor günlerden geçiyoruz. Herkesin moralinin bozuk olduğu, stresin yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. O gün de sanayiye geldiğimde ustalarımızın çalışmalarını gördük, bu da bizim hoşumuza gitti.

Araç çıktığında benim aklımda böyle bir şey gelişti. Kimse bunu bir şımarıklık gibi algılamasın. Biz sadece hem çalışanlara hem de Mehmet Bey’e moral olsun diye böyle bir şey yapmaya karar verdik ve yaptık.” diye konuştu.