Kahve makinesi ne sıklıkla temizlenmeli? Tadını bozabilir…

Kahve tutkunları için sabah kahvesinin tadı her şey demek.

Ancak bazen fincanda aldığınız kahve, beklenmedik şekilde kötü bir koku veya tatsızlık ile sizi şaşırtabilir.

Uzmanlar bunun en sık nedenlerinden birinin kahve makinesindeki kireç ve eski kahve kalıntıları olduğunu belirtiyor.

Makinenizi düzenli temizlemek, aynı zamanda sağlık açısından da kritik bir öneme sahip.

Peki, kahve makinesini ne sıklıkla temizlemelisiniz?

KAHVE MAKİNESİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Alman Kahve Derneği Genel Müdürü Holger Preibisch, birçok kahve makinesinin kireç birikimi nedeniyle suyu doğru sıcaklıkta tutamadığını belirtiyor.

Preibisch’e göre, Birçok kireçlenmiş makine çok sıcak su üretiyor. Tortular yüzünden su sıcaklığını koruyamıyor.

Bu durum yalnızca kahvenin tadını değil, aynı zamanda makinenin performansını ve ömrünü de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle her günün sonunda su deposunun boşaltılması ve kurulanması gerektiğini vurguluyor.

Çünkü durgun su, zamanla hem kireç hem de bakteri oluşumuna zemin hazırlıyor. Ayrıca, taze suyun kahvenin aromasını koruduğu da biliniyor.