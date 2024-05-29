Kanaviçeyi saçlarını tek tek yolarak işledi! Eserleri tüyler ürpertti... Genç kızların bir dönem sıklıkla yaptıkları el işleri arasında kanaviçe en unutulmazıdır. Hala yapılmaya devam edilen kanaviçeyi bir kadın mahkum olduğu süre boyunca saçlarını yolarak işledi görenler şaşkına döndü. İşte, saçlarla işlenen o kanaviçeler…

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Çeşitli suçlar sebebiyle defalarca hapse girip çıkan genç bir kadın hapse son girişinde öyle eserler bıraktı ki günümüzde görenlerin adeta tüyleri ürperiyor.

Genç kızlar arasında oldukça yaygın olan kanaviçe 1900’lü yılların vazgeçilmez el işleri arasında yer alıyordu. İngiltere’de yaşayan Annie Parker adlı bir genç kadın kanaviçeyle öyle eserler bıraktı ki böylesi olmaz dedirtti.

Annie Parker son işlediği suçun ardından 1979 yılında İngiltere’de bulunan Maidstone Hapishanesine giriyor ve her şey ondan sonra başlıyor. Genç kadın hapse girişinin ardından bu kez kendini kanaviçe işlemeye adıyor ve işlediği yöntemle bugünlere uzanan eserler bırakıyor.

İp yerine saçlarını kullandı…

Alkol bağımlılığı sebebiyle işlediği birçok suçtan ötürü hapse girip çıkan Parker son girişinde kanaviçe tutkusuyla hücresinde günümüze kadar gelen kanaviçe eserleri işliyor.

Parker'ın her ne kadar belirgin ve büyük cezalar hükmettirecek suçları olmasa da toplumun huzurunu bozan suçlar işliyordu. Alkole olan bağımlılığını bir türlü aşamayan Parker, mahalle sakinlerinin camlarını kırıyor, hırsızlık yapıyordu. Birkaç kez de intihara teşebbüs etmişti. Yetkililer iki yıl hapis cezasına çarptırmaya karar verdi ama eğer İngiltere'den Amerika'ya göç etme şartını kabul ederse 4 ay erken tahliye edilebileceğini söylediler.

Ancak Parker bunu kabul etmedi ve hapiste kalmayı tercih edeceğini söyledi. Ve son kez 1879 yılında hapse girdi. Hapishanedeyken içerdeki tutumları sebebiyle de hücreye alınan Parker, hücrede kaldığı sürede tutkusu olan kanaviçeyi işlemeye başladı. Ancak işlediği bu kanaviçeler sıradan iple işlenen kanaviçeler değil kendi saçları ile işlediği kanaviçelerdi.

Keten örtüye saçlarıyla işledi…

Kanaviçeleri saçlarını yolarak iğneye geçirdiği ve işlediği keten örtüde dini ifadeler kullanıyordu. Parker'ın işlediği bu nakışlarını görenler onun yaratıcıdan bir af dilemek için bu satırları işlediği şeklinde yorumluyordu.

İşlediği kanaviçeler büyük bir keten örtüye önce dantellerden çerçeve yaptı ve bu dantellerin içine saçlarını ip olarak kullandığı kanaviçe bezine yazılar yazdı. Annie Parker'ın saç işçiliğinin bilinen en eski örneği 1879'a, en geç örneği ise 1882 yılına uzanıyor. Tahminen 6 adet saç işi olduğu biliniyor. Bunlar Londra Şehri Polis Müzesi, Ulusal Adalet Müzesi ve çeşitli özel koleksiyonlarda yer alıyor.