Kapadokya’da bayram tatili yoğunluğu

DHA

Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 4 günlük tatilde, vatandaşlar turistik bölgelere akın etti.

Kapadokya bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

4 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

TARİHİ MEKANLAR ZİYARET EDİLİYOR

Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları ve ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken, tarihi mekanları da geziyor.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER"

Aydın’dan Kapadokya’ya gelen Selda Güvenç, “Bu bayramı Kapadokya’da geçirmeye karar verdim. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Balonları izlemeye geldik. Bayramın da herkese sağlık mutluluk getirmesini, barış getirmesini diliyorum. En çok bayramda çocuklar gülsün, bayramı çocuklar hak ediyor.” dedi.