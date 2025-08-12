Kapı eşiğine bu otu koyun, rahatça uyuyun! Aylarca etkili...

Pek çok kişi, uykusuzlukla baş etmek için ilaçlara ya da pahalı aromaterapi ürünlerine yöneliyor.

Ancak uzmanların önerdiği bu yöntem, yüzyıllardır kullanılan bitkisel bir çözüm.

Evde kolayca uygulayabilir, hem kendinize hem de ev halkına daha sakin bir ortam sağlayabilirsiniz.

Bu özel bitki, sinir sistemini yatıştıran doğal kokusu sayesinde vücudun uykuya geçiş sürecini kolaylaştırıyor.

Aynı zamanda sivrisinek, güve ve karınca gibi ev içinde rahatsızlık veren canlıları da uzak tutuyor.

LAVANTA ETKİSİ

Hoş kokusuyla tanınan lavanta, sadece bahçelerde değil, ev içinde de huzur kaynağı.

Kapı eşiğine konulduğunda, içeride hafif ve sürekli bir koku yayarak hem sakinleştirici etki gösterir hem de böcekleri uzak tutar.

Lavantanın içinde bulunan linalool ve linalil asetat gibi bileşenler, merkezi sinir sistemini dengelemeye yardımcı olur.

Dal ve çiçekleri demet halinde kapı eşiğine yerleştirin.

Ya da küçük bir kese veya tül torba içine koyarak kapı eşiğine bırakın. Kokunun kalıcı olması için bitkiyi ara sıra hafifçe ovalayın.