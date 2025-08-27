Kapınızda "bant" izi varsa dikkat: Sebebi bu olabilir

Apartmanlarda kapılarında dikkat çeken bant izleri, es geçmemeniz gereken bir durum olabilir.
Uzmanlar bunun sıradan bir işaret olmadığını, güvenlik açısından ciddi bir risk taşıyabileceğini söylüyor.
Aslında bu yöntem, hırsızların uzun süredir kullandığı bir taktikle bağlantılı.
Bakın, anlamı neymiş...
TEMKİNLİ OLUN
Kapıya bırakılan bant sayesinde evin boş olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Bant uzun süre yerinde kalırsa daireye girilme ihtimali artıyor.
- Kapı çevrenizi düzenli olarak kontrol edin.
- Şüpheli bant veya işaretleri hemen temizleyin.
- Komşularınızla iletişim halinde olun.
- Apartman ve daire girişlerinde güvenlik kamerası bulundurun.