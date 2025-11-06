Karabük'te nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

- Karabük'ün Ovacık ilçesi Pelitçik köyü yakınlarında nesli tehlike altındaki bir vaşak görüntülendi.
- Vatandaşlar, ormanda oturan vaşağı cep telefonlarıyla kaydetti.
- Video, vaşağın kısa bir süre bekleyip ardından yürüyerek gözden kaybolmasını içeriyor.
Karabük’ün Ovacık ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan bir vaşak, vatandaşlarca görüntülendi.
Vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, videoyu çeken kişilerin ormanlık alanda oturan vaşağa seslenmesi, hayvanın bir süre beklemesi ve ardından yürüyerek gözden kaybolması yer alıyor.
VAŞAK ARAÇLA BÖLGEDEN GEÇENLERCE GÖRÜNTÜLENDİ
Pelitçik köyü yakınlarında otomobille ilerleyenler, yol kenarında gördükleri vaşağı cep telefonuyla kaydetti.