İHA

Karadeniz'de balıkçılar, hamsinin bol olmamasından muzdarip...

Konuyla ilgili konuşan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamudun hamsiyi yediği yönünde söylentilerin yaygın olduğunu belirterek hamsi için deniz suyunun soğumasını beklediklerini kaydetti.

"HAMSİYE DAİR UMUDUMUZ VAR"

Mutlu, “Son yirmi yıla bakıldığında balıkçıların 5 gün üst üste denize çıkamadığı günleri yaşıyoruz. Hamsi konusunda deniz suyunun bir an önce soğuması yönünde düşüncelerimiz var. Şu anda genel olarak palamut hava açımından sonra Hopa, Tirebolu, Zonguldak taraflarında iyi olduğunu öğrendik.

Tahminimiz palamut biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Genelde halk arasında palamut hamsiyi yiyor diye bir söylenti var. Bunun bilimsel açıklamasını yetkililer yapar ama sonuçta plajik balıktır. Bu da denizde kaldığına göre demek ki bir şeyler yiyip besleniyor. İnşallah bu hamsi olmaz temennimiz o. Şu anda hamsinin de görülmeyişi bir yerde yavaş yavaş kaygılarımızı da ortaya koymaya başladı. İnşallah birkaç gün sonra hamsi de uç vereceğini umut ediyoruz” dedi.

BELLİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR

Hamsinin belli bölgelerde görüldüğüne dair bilgiler aldıklarını ifade eden Mutlu, “Sularda biraz soğuma var. Reis arkadaşlardan bilgi alıyoruz bazıları belli bölgelerde hamsinin kütlesel şekilde olduğunu söylüyorlar. Sonuçta palamut bir balığı yiyip beslenecek inşallah hamsi değildir. Hamsi de olacağını umut ediyorum. Çünkü hava soğudukça biraz daha geç, ne kadar geç olursa bizim için biraz daha iyi olur. Çünkü havalar biraz daha soğur.

Umudumuz havaların bir an önce soğuyup hamsinin çıkması. Sonuçta palamudun da devam etmesi de bizim için ayrı bir fayda. Son iki yıldır yani geçen yılla bu yıl bakıyoruz palamut gelirdi göç ederdi bir dönüş yapardı. Şimdi sadece belli bölgelerde av veriyor. Geçen sene Ereğli, Zonguldak o bölgede av verdi. Bugün ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz'de av veriyor. Yani balık bizi şaşırtıyor” diye konuştu.

Bu sezon palamudun hamsinin boşluğunu doldurduğunu belirten Mutlu, “Kaygımız hamsinin son yıllarda 1-1,5 ay gibi bir zamanda göçünü tamamlıyordu. İnşallah bu 2-3 ay sürer güzel bir av sezonu geçirmiş oluruz. İstavrit palamutla başlardık, şu anda palamut o boşluğu doldurmuş durumda. İnşallah havanın soğumasıyla hamsinin ortaya çıkışı bizi memnun edecek, balıkçımız memnun olacak, vatandaşımız memnun olacak.” ifadelerini kullandı.