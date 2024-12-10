Karadeniz'de eşkina balığı tezgahlarda

İHA

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan eşkina balığı, tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Böbrek taşını düşürmeyi hızlandıran eşkina balığı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Eşkinanın baş kısmından elde edilen 'otolit taşı', halk arasında 'balık taşı' olarak biliniyor.

Alternatif tıpta kullanılan otolit taşının, özellikle böbrek hastalarına iyi geldiği öne sürülüyor.

"EŞKİNA SIK SIK ÇIKMAZ"

Eşkina balığının faydalarını anlatan balıkçı Güven Karabulut, "Halk arasında balığın adı 'taş balığı' olarak geçiyor. Bunun sebebi ise baş kısmında fasulye tanesi büyüklüğünde beyaz otolit taşlarının olması. Bu taşlar böbrek taşına iyi geliyor. Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı oluyor. Sarımsak döveceğinde otolit taşı ezilip, limon ile beraber içildiği zaman taşı düşürüyor. Eşkina sık sık çıkmaz.

Karadeniz Bölgesi’nde olur, belirli sürelerde çıkar ve fazla çıkmaz. Eşkina balığını kilosu 200 liradan satıyoruz. Herkesin alabileceği bir balık. Vatandaşlar balığın başını ortadan ikiye ayırdıkları zaman taşları görebilir. Taşların rengi de beyaz olduğu için hemen fark edebilirler" dedi.

"LİMON SIKIP EZMEK GEREKİYOR"

Eşkina balığının lezzetli olduğunu da söyleyen Karabulut, "Eşkina lezzetli bir balık türüdür. Otolit taşını da biraz limon sıkıp ezmek lazım. Ezdikten sonra bir içeceğin içerisine koyup içildiğinde işlem tamam demektir" diye konuştu.