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İHA

Bu sene av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı.

Ancak hem balıkçıların hem de vatandaşların gözü hamsideydi.

Batı Karadeniz bölgesi, yaklaşık 2 hafta boyunca "kestane karası" fırtınasının etkisi altında kaldı, bu süre zarfında balıkçılar denize açılamadı.

Fırtınanın sona ermesinin ardından avlanmaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü.

Düzce'de de hamsi kilogramı 100 liradan tezgaha indi.

"VATANDAŞLAR BOL BOL YESİN"

Balıkçı Hülya Kılıç, hamsinin 2 gün önce tezgaha geldiğini ifade ederek, "Vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiyi tüketiyor. Deniz güzel. İnşallah bu bereket ve bolluk devam eder" dedi.

Palamut bolluğunun yavaş yavaş azaldığını söyleyen Kılıç, "Vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.