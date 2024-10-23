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DHA

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları düştü.

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağlarda da kar yağışı etkili oldu.

Trabzon’da kar yağışının etkisiyle yaylalar beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Köprübaşı ilçesi Köşk, Taşlı ve Hamza Ağa yaylaları karla kaplandı.

Mahsur kalan yaylacılar, yolların açılmasıyla köylerine göç etmeye başladı.

"YOLLARI AÇTIĞIMIZ YAYLALARDA GÖÇ BAŞLADI"

Köprübaşı Arpalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kambur, “Yaylada kış ani bir baskın yaptı. Şiddetli bir kar geldi. Uzun zamandır böyle bir kar yağışı yaşamadık. Bir anda yağan kar nedeniyle yollar kapandı. Yaylacılar yaylalarda kaldılar. Yolları açıyoruz.

Fazla sıkıntılı bir bölgemiz kalmadı. Bugün yarın tamamen ulaşım sağlarız. Vatandaşlara ulaştık sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yolunu açtığımız yaylalarda göç başladı.” dedi.