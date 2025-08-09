Karaman'da akademisyen, çöp toplayarak 'temiz çevre' farkındalığı yaratıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yıllardır aktif şekilde çöp toplama çalışmaları yürütüyor. Yaklaşık altı yıldır sürdürdüğü bu çabalar kapsamında, topladığı atıkları geri dönüşüm noktalarına ve çöp konteynerlerine özenle bırakıyor.

"BU ÜLKEYE, ÇÖPÜNÜ ÇÖPE GÖTÜRECEK KADAR SAYGI DUY"

Karaman-Mut kara yolu üzerinde “Bu ülkeye, çöpünü çöpe götürecek kadar saygı duy” ve “Yol kenarları çöp değildir” yazılı bilgilendirici levhalar yerleştiren Sevilmiş, özellikle araçlardan atılan çöpleri düzenli olarak temizliyor.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ ÇÖP YOĞUNLUĞU OLDUKÇA YÜKSEK"

2019 yılından beri gönüllülerle birlikte 10 binden fazla çöp poşeti topladıklarını ifade eden Doç. Dr. Sevilmiş, “Temiz çevre bilinci oluşturmak için pek çok etkinlik düzenledik. Ancak karşılaştığımız çöp yoğunluğu oldukça yüksek. Örneğin, yaklaşık 150 metrekarelik alanda 400’den fazla şişe topladım. Bu, büyük bir sorunun göstergesi” dedi.

"AMACIM EN AZINDAN BİR KİŞİYE ULAŞABİLMEK"

Sevilmiş, yol boyunca geçen yaklaşık 100 araçtan insanların levhaları görüp farkındalık kazanmasını umut ettiğini belirterek, “Amacım en azından bir kişiye ulaşabilmek ve çevremizi koruma bilincini artırmak” diye konuştu.