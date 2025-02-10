Karla kaplı Karadeniz’in zirvelerinde seyirlik manzara

DHA

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası’nda etkili olan kar yağışı da seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı.

Kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman, seyirlik manzaraya dönüştü.

DAĞLARDA GÖRSEL ŞÖLEN

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane’deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu.

Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler drone kamerasıyla görüntülendi. Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.