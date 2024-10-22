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İHA

Kars'ta kar yağışı başladı, sıcaklıklar düştü.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

"EKİM AYINDA KIŞ KENDİNİ HİSSETTİRDİ"

Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, “Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz.” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.