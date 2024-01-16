Kars yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi oldu

Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi olan Kars, kışı yaşamaya başladı.
Beyaz örtüyü giyen Kars, özellikle Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasının ardından yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Gerek Turistik Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelenler, Çıldır Gölü'ne uğramadan ayrılmıyor.
Kars Kalesi, Harakani Türbesi, bedesten...
Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar, burada atlı kızaklarla buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyor. Çıldır’ın meşhur sarı balığından da tadan vatandaşlar, daha sonra Ani Ören Yeri'ni geziyor.
Kars’ta yaklaşık 4-5 gün konaklayan vatandaşlar, Kars Kalesi, Harakani Türbesi, bedesten, tarihi taş köprü ve hamamları gezerek rehberleri aracılığıyla tarihi yerler hakkında bilgi alıyor.
Kafkas ekibi gösteri şöleni sunuyor
Kars’ta vatandaşların son uğrak yerleri ise sırasıyla Harp Tarihi Müzesi, Kars Müzesi ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Peynir Müzesi oluyor.
Kars’da dolu dolu 5 gün geçiren misafirler, Kars Mutfağı’nda kendileri için hazırlanan birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakıyor, Kafkas ekibinin gösterisiyle Kars gezilerini sonlandırıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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