Kars'ta 50. kurda da uydu vericisi takıldı

Sarıkamış’ta yürütülen “Büyük Memeliler İzleme Projesi” kapsamında kurtların uydu vericilerle takibi sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından hayata geçirilen projeye, Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesi'nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban liderlik ediyor.

14 YILDA 50. KURDA DA VERİCİ TAKILDI

Yaklaşık 14 yıldır süren arazi çalışmalarıyla kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışlarına dair önemli veriler elde edildi. Bu yıl ise verici takılan 50’nci kurt da takibe alındı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011’de başlayan çalışmanın beklenenden çok daha ileriye taşındığını belirterek, “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk.” dedi.

"AVRUPA'DA EN ÇOK KURT İZLEYEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Çoban, elde edilen verilerin hem bilimsel çalışmalar hem de koruma planlaması açısından değerli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biriyiz. Bu, ülkemizdeki bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor. Büyük sürüleri gözlemliyoruz; geçmişte en kalabalık grup 10 bireyden oluşuyordu. Bu yıl verici taktığımız bir sürüde yaz ortasında bile 5 kurt tespit ettik.

Fotokapanlar, uydu takip cihazları ve arazi gözlemleriyle kurtların yaşam alanlarını izlediklerini belirten Çoban, hayvanların bıraktığı iz ve dışkıların da analiz edildiğini söyledi.

5 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN KULLANDI

Çoban, çarpıcı bulgulardan birinin, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullanması olduğunu aktararak, “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha fazla güvenli yaşam alanı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.