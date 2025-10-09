Kars'ta bahar havası: Yaban hayvanları ortaya çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap ve çeşitli kuş türleriyle yeniden canlandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğa adeta hareketlendi.
GÜNEŞLİ HAVA, HAYVANLARI HAREKETLENDİRDİ
Gündüz sıcaklıklarının 21 dereceye kadar yükseldiği ilçede, yaban hayvanları kış hazırlıkları öncesi ormanlarda aktif hale geldi. Yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kızıl sincapların ağaç dallarında kozalak kemirdiği, ağaçkakanların ise gagalarıyla oyuk açtığı gözlendi.
DOĞA YENİDEN CANLANDI
Vatandaşlardan Muvaffak Hindistan, havaların ısınmasıyla doğanın yeniden canlandığını belirterek, “Özellikle ekim ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sincaplar sürekli ağaçlarda oyun oynuyor, ağaçkakanları izlemek ise yürüyüşlerimize ayrı bir güzellik katıyor.” dedi.
Zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Sarıkamış sarıçam ormanları, yıl boyunca birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkânı sunarak bölgenin ekolojik dengesini koruyor.