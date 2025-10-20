Kars'ta baraj gölü çekilince eski köy orta çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntü şaşkınlık yarattı...

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Karakurt Barajı’nda su seviyesinin yaklaşık 50 metre kadar düşmesi ve kapakların açılmasıyla birlikte baraj suları altında kalan eski Karakurt köyü yeniden ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCE SULAR ALTINDA KALDI

Baraj gölünde yaşanan çekilme, yıllar önce sular altında kalan köyün kalıntılarını gözler önüne serdi.

8 Şubat 2020 tarihinde su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı’nın havzasında bulunan köy, suyun çekilmesiyle birlikte ilginç bir görüntü oluşturdu.

GÖL 50 METRE GERİ ÇEKİLDİ

Suların çekilmesiyle birlikte köyde yer alan evler, cami, kilise ve diğer yapıların kalıntıları yeniden görünür hale geldi.

Bölge halkı, baraj gölünün yaklaşık 50 metre kadar geriye çekildiğini ifade ederken ortaya çıkan manzara, hem merak uyandırdı hem de geçmişe dair izleri yeniden gündeme taşıdı.

KÖY TAMAMEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Vatandaşlar suların çekilmesiyle köyün ortaya çıktığını ifade ederek, "Karakurt'tayız su 50-60 metre çekilmiş, eski yerleşim yeri olan Karakurt köyü de tamamen gün yüzüne çıktı.

Bundan 1 ay önce Karakurt köyü tamamen sular altındaydı." dedi.

Köyün kalıntıları arasında köy camisi, kilise, eski köy evleri gibi yapılar bulunuyor. Bu ilginç manzara drone ile görüntülendi.