Kars'ta besiciler hayvanlarıyla beraber meralara çıktı

İHA

Kars’ta uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından doğa yeniden canlanıyor.

Havaların ısınmasıyla hayvan yetiştiricileri hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte, koyun ve kuzu sesleri uçsuz bucaksız meralarda tekrar yankılanmaya başladı.

"BAHAR GEÇ GELDİ"

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkardıklarını ifade eden hayvan yetiştiricisi Sezer Kurtbaş, "Beklediğimiz bahar geç geldi, her şeye rağmen yine hayvanlarımızı çıkardık. Ekinlerimizi de ektik. Güzel bir verim olmasını diliyorum" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, bahar ayın ile birlikte yeşeren meralara yayılan hayvanlar, kameralara yansıdı.

Büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkararak otlatmaya başladı. Arpaçay çayının etrafında yayılan hayvanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.