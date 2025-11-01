Kars'ta kış erken başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü. Borluk köyü, karla kaplanan evleri ve doğasıyla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

ŞEHİR MERKEZİNDE KIRAĞI ETKİSİ

Soğuk havanın etkisini gösterdiği şehir merkezinde araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar buz tutan camları temizlemek zorunda kaldı.

SARIKAMIŞ'TA EKSİ 6 DERECE

Gece sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış’ta dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Araçların camları buzla kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerine branda ve kilim örttü.

DERELER DONDU, DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sarıkamış’a 5 kilometre uzaklıktaki Acısu bölgesinde, küçük derelerdeki sular dondu. Küçük Süphan ve Köse Dağı da karla kaplanarak beyaz örtüye büründü.

BESİCİLER ZORLU ŞARTLARDA

Soğuk havaya rağmen besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarını kırağı tutmuş meralara çıkararak otlatmaya çalıştı. Dondurucu soğuk, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara zor anlar yaşattı.