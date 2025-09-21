Kars'ta Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Yaz bitti, sonbahara girildi.

Ülkenin doğusu, soğuğu daha fazla hissediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

ÜÇ GÜNDÜR KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI

İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Vatandaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü çok mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.