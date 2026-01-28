Kars’ta tilkinin drone'la karşılaşması kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars’ta dondurucu soğukların etkili olduğu kırsal alanda, yiyecek arayışındaki bir kızıl tilkinin drone'la yaşadığı ilginç karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu.

GÖKYÜZÜNDEKİ "YABANCI"YA DİKKAT KESİLDİ

Karla kaplı arazide avlanmaya çıkan kızıl tilki, doğa fotoğrafçısı İlkay Güven’in drone'la yaptığı çekim sırasında duraksadı. Drone'un çıkardığı sesi fark eden tilki, bir süre gökyüzünde asılı duran cismi dikkatle inceleyerek meraklı bakışlar attı.

MERAK YERİNİ PANİĞE BIRAKTI

Bir süre sonra drone'un kendisini takip ettiğini anlayan tilki, hızla koşmaya başladı. Gökyüzündeki cismi av sanan tilki, kısa bir kovalamacanın ardından inine girerek gözden kayboldu.

RENKLİ ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tilkinin önce merakla bakıp ardından kaçtığı anlar, drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Doğada teknolojiyle yaşanan bu karşılaşma, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.