Kırıkkale’de sığırcık sürüsünden gökyüzünde görsel şölen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkkale kent merkezine yakın bölgelerde oluşan görüntüler, vatandaşların ilgisini çekti. Sığırcık kuşları, kalabalık sürüler halinde uçarak gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Kuşların eş zamanlı hareketleri, gökyüzünde akıcı ve estetik görüntüler ortaya çıkardı.

KATI ATIK TESİSİ ÜZERİNDE SENKRON UÇUŞ

Özellikle Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde yoğunlaşan sığırcık sürüsü, uyum içinde gerçekleştirdiği manevralarla dikkat çekti. Kuşların toplu halde yaptığı ani dönüşler, gökyüzünde görsel bir hareketlilik oluşturdu.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süre devam eden sığırcık sürüsünün bu etkileyici uçuşu, drone kamerasıyla havadan kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz manzaralardan biri olarak kayıtlara geçti.