Kasaptan et alırken dikkat: Dükkana girerken mutlaka bakın!

Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi olan et, son dönemde hem fiyatları hem de güvenilirliğiyle sık sık gündeme geliyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ete ulaşabilmesi için kasap alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılar geldi.

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, özellikle mahalle kasaplarının tercih edilmesi gerektiğini belirterek, alışveriş sırasında gözden kaçırılmaması gereken kritik noktaları paylaştı.

Yalçındağ, vatandaşların mutlaka tanıdıkları ve bildikleri kasaplardan alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, etin kalitesini anlamanın en önemli yollarından birinin de kıymanın hazırlanış süreci olduğunu söyledi.

“Kıymanın etini tezgahtan seçmeli ve kendi gözünüzün önünde çektirmelisiniz” diyen Yalçındağ, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geliştirdiği karekod uygulamasına da dikkat çekti.

DÜKKANA GİRDİĞİNİZ ANDA BAKIN

Kasap dükkânlarında bulunan karekodların telefonla okutulmasıyla ürünlere dair tüm denetim belgelerine ve resmi bilgilere ulaşılabildiğini belirten Yalçındağ, bu sayede vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini ifade etti.

Dükkanlara girildiği anda karekod olup olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, "Vatandaşlar dükkanlardaki bu karekodu telefonlarıyla okutarak, bütün denetim belge ve bilgilere ulaşabilir" diyerek uyardı.