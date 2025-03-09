Kasım Yağcıoğlu Hoca hayatını kaybetti

İHA

Halvetî-Şâbânî tarikatının önemli isimlerinden biri olarak tanınan Kasım Yağcıoğlu'ndan sevenlerini üzen haber geldi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle hastaneye kaldırılan Hoca, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.

Tedavisi süren Yağcıoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kasım Hoca'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Boyluca Köyü’nde toprağa verilecek.

"ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR"

Kasım Yağcıoğlu, ilmiyle olduğu kadar yardımseverliğiyle de anılan bir şahsiyetti.

Fakirlerin, öğrencilerin ve dert sahiplerinin babası olarak görülen Kasım Hoca'nın vefatıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, “Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” sözüyle anıldı ve sevenleri tarafından rahmet dualarıyla yad edildi.