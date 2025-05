Kastamonu yaylaları bahar güzelliğine büründü

AA

Türkiye'nin her bir köşesi baharın güzelliklerini ayrı ayrı yaşıyor.

Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri, buz gibi su akan olukları ve çevresini saran ormanları ile Fındıklı ve Gölcük yaylaları, ziyaretçilerine baharın tüm güzelliklerini sunuyor.

Az da olsa halen hayvancılığın yapıldığı yaylalar, ziyaretçilerini doğanın içinde adeta başka bir dünyaya götürüyor.

YAZ-KIŞ ŞENLİK YAPILAN YAYLALARDAN

Fındıklı köyü muhtarı Şenol Diri, yaylalarının yaz-kış şenlikler yapılan Karadeniz'in incilerinden olduğunu söyledi.

Yaylada şu anda yeşilin her tonunun görülebileceğini ifade eden Diri, "Şu an çiçekler açtı. Doğasıyla tabiatıyla tatil yapılabilecek güzellikte. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Karavanla gelenler var, çadırcılar var." dedi.

Diri, önceki yıllarda köyde otlar kurumaya başlayınca hayvanı olanların yaylalara çıktığını aktararak, "Yaylada yapılan yoğurt, süt, kaymak çok güzeldi. Zamanla hayvancılık azaldı. Şu anda çıkanlar var ama az." diye konuştu.

"DOĞA TURİZMİ TABİATA ZARAR VERMEMELİ"

Doğa turizminin bölgeye katkı sağlayacağını belirten muhtar Şenol Diri, "Tabiata zarar verilmeyecekse bölgede doğa turizmi çok iyi olur. Betonlaşma yapılmayacaksa, oteller olmayacaksa, bizim gibi geçici kullanılacaksa bu sayede pazar ayağımıza gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

YAYLADA HAYVANCILIK YAPILIYOR

Burhan Arkutcu da yaylada hayvancılık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

Mayıs ayında hayvanlarımızla buraya çıkıyoruz, ekim ayına kadar buradayız. Hayvanlarımızı otlatarak etinden, sütünden yararlanıyoruz. Her şey doğal olduğundan hayvanların sütü de fazla oluyor.

"DOĞA FOTOĞRAFÇILARI İÇİN ADETA DOĞAL BİR STÜDYO"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Kastamonu'nun yaylaları ile ünlü Araç ilçesinde çok güzel yaylalar bulunduğunu söyledi. Fındıklı ve Gölcük yaylalarının özel bir güzelliğe sahip olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti: